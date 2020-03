SK C&C, 사랑의열매와 블록체인 기반 기부 플랫폼 사업 맞손

SK C&C는 블록체인 플랫폼 '체인제트' 기반의 기부 플랫폼 '따뜻하게 체인지'(이하 체인지)를 제공한다. 체인지에 ▲통합 기부 플랫폼 ▲SVD(Social Value Donation) 코인 기반 기부금 추적 모델 ▲블록체인 기록 자료 증빙 모델 등을 구현한다.

