언택트로 몰리는 소비자…"밥도, 차도, 햄버거도 죄다 배달"

풀무원 계열 프레시마켓 ‘올가홀푸드’의 지난 2월 전 직영점 O2O(Online to Offline) 서비스 매출 역시 한 달 만에 약 300% 이상 증가했다. 그뿐만 아니라, 올가쇼핑몰 애플리케이션의 당일 배송 전화주문 건수도 전년 대비 약 300%, 신규 회원은 618% 대폭 증가했다. 특히 서울 반포점의 경우 O2O 서비스 이용 회원 수가 지난해보다 약 4.8배 급증했으며, 매출 증가에 여성 주부 소비자가 핵심 역할을 했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.