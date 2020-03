[G20 화상회의] 국제금융 안전망 강화 위해 상시 대비

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령 등 G20 특별 화상정상회의에 참석한 주요국 정상들은 공동 선언문을 통해 "우리는 최전선에 있는 국제기구들, 특히 WHO, IMF, WBG 그리고 다자 및 지역 개발은행들과 함께 강력하고 일관되고 조율되고 신속한 금융 패키지를 공급하고, 이러한 조치에 있어 부족한 지점에 대응하도록 빠르고 강력하게 조치를 취할 것"이라고 밝혔다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.