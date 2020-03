[드링킷] 나에게 주는 포상, 선물 같은 안주

포장마차만의 감성이 있다. 잘 차려진 반찬이 있는 것도 아닌데 안주 몇 가지로 마음 so 훈훈. 다양한 안주가 있지만 그중에서도 우동 한 그릇과 불 맛나는 매콤한 제육볶음은 소주 안주로 조합이 좋다. 수다떨기 좋은 친구들과 함께 포장마차에서 선물 같은 안주와 술을 딱!

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.