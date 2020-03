전문가들 "韓美통화스와프, 만일의 사태 대비…유동성 확보 의미"

우리나라 증권사를 포함한 기관들이 해외 주가지수 선물에 투자했는데, 이 과정에서 달러수요가 크게 늘어난 것도 원인이다. 통상 증권사들은 해외 주식 투자 시 현물환 시장에서 달러를 사기보다 스와프시장에서 '바이 앤 셀(buy and sell)' 거래를 통한 달러 차입을 이용한다. 하지만 최근 주가가 크게 폭락하면서 만기 시 오버헤지, 마진콜 등 달러 수요가 예상보다 커지는 상황이 발생하고 있다. 선물 투자에 사용한 증거금을 채우는 과정에서 달러 수요가 크게 증가했다는 얘기다.

