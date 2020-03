'테라'보다 크고, '나노'보다 작은 단위는?[과학을읽다]

그리고 좀처럼 보기 힘든 pm이나 fm, am, zm, ym 등의 단위가 문서나 책자 등에 등장해도 긴장할 필요가 없겠지요? 라디오 주파수인 FM, AM이 아닌, 미터법 단위의 피코미터, 펨토미터, 아토미터, 젭토미터, 욕토미터를 나타낸다는 사실을 이제는 알고 계시니까요.

'국제단위계(IS, international system of units)'에서 공식적으로 사용하는 접두어는 모두 20개 입니다. 일생 동안 세어도 다 셀 수 없는 단위인 만큼 잘 사용하지 않습니다. 일반적으로 '테라'까지는 많이 알려져 있습니다.