[총선 한달앞] "이 동네가 핫하다며?"…4·15 운명 가를 격전지 TOP

◆정권의 입 vs 대선주자 발판 = 전 청와대 대변인 출신인 고민정 민주당 후보는 광진을에서 오세훈 전 서울시장과 맞붙는다. 청와대의 입 역할을 한 신인과 관록의 정치인 간 대결 구도라는 점에서 눈길을 끌고 있다. 결국 '정권 심판론'과 '야당 심판론' 중 어느쪽이 이기느냐에 승패가 달려 있는 셈. 광진을은 추미애 법무장관이 5선을 한 여당 우세 지역이지만 오 전 시장은 1년 전부터 이 곳에 터를 잡고 선거를 준비해 온 만큼 치열한 격전이 될 가능성이 크다.

