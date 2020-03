[요즘사람]TMI는 질색, '안물안궁' 해줄래?

안물안궁은 '안 물어보고 안 궁금하다'는 말을 줄여 사용하는 것입니다. 다른 말로는 'TMI(Too Much Information)'라고도 합니다. '정보가 너무 많다'고 직역하는데 실제 사용하는 의미는 신랄합니다. '네가 떠벌리는 얘기는 알고 싶지도 않고, 궁금하지도 않으니 그만 닥쳐달라'는 강력한 의사를 표시한 것입니다.

