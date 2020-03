코로나 여파 주식시장 돌파구! 최우선주는?…

# NEW NEW 160550 | 코스닥 증권정보 현재가 3,670 전일대비 225 등락률 -5.78% 거래량 174,246 전일가 3,895 2020.03.09 15:30 장마감 close # 화인베스틸 화인베스틸 133820 | 코스피 증권정보 현재가 2,010 전일대비 190 등락률 -8.64% 거래량 266,485 전일가 2,200 2020.03.09 15:30 장마감 close # 야스 야스 255440 | 코스닥 증권정보 현재가 13,950 전일대비 1,300 등락률 -8.52% 거래량 101,613 전일가 15,250 2020.03.09 15:30 장마감 close # 제주반도체 제주반도체 080220 | 코스닥 증권정보 현재가 3,040 전일대비 180 등락률 -5.59% 거래량 264,982 전일가 3,220 2020.03.09 15:30 장마감 close # 글로본 글로본 019660 | 코스닥 증권정보 현재가 2,300 전일대비 15 등락률 -0.65% 거래량 102,631 전일가 2,315 2020.03.09 15:30 장마감 close

