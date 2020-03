5세대 지식산업캠퍼스 시대 열린다. 현대엔지니어링, ’현대테라타워 영통’ 분양

먼저 소규모 기업 특화상품으로 다락공간을 제공함으로써 공간활용도를 높여 업무와 휴식을 동시에 누릴 수 있는 라이브오피스형 지식산업센터를 조성하고, 전층 5.1~5.4m의 높은 층고를 제공(라이브오피스형 제외)하여 공간 활용도가 높은 쾌적한 업무공간을 조성할 계획이다 지하 2층~지상 5층에는 드라이브 인 시스템을 적용한 제조특화형 지식산업센터도 조성한다. 도어투도어(Door To Door) 설계를 도입해 차량으로 바로 물류 이동이 가능한 만큼 업무 효율성이 높아질 것으로 기대된다. ‘현대 테라타워 영통’은 법정대비 주차대수 약 211%의 여유로운 주차공간을 확보한 것도 특징이다.

최근에는 주로 국가산업단지 등 입지와 교통여건, 인프라 등이 갖춰진 곳에 자리를 잡아 현대식 모던한 외관과 IT, 엘리베이터 등 첨단 내부 설계, 정원 등의 휴게시설, 생활인프라까지 모두 갖추는 구성도 눈에 띈다.

지식산업센터도 5세대 시대가 도래했다. 예전 아파트형 공장으로 불리며 창고나 공장 등 제조업 위주로 사용되었던 지식산업센터는 이제 제조업뿐만 아니라, IT, 정보통신, 신기술 등 첨단 제조업 및 지식산업 업종 중심의 新오피스 공간으로 바뀌면서 하나의 창의적인 오피스 밸리로 재탄생하고 있는 것이다.