이두희, '마스크 알리미' 앱 만들어 공유…'천재 해커'의 선행

'멋쟁이 사자처럼'은 지난 2013년 이두희가 설립한 프로그래밍 및 IT 서비스 구축 교육 단체다. 이두희는 최근 코로나19 사태로 인해 마스크 수요가 급증하자 '멋쟁이 사자처럼'의 개발자들과 함께 '마스크 알리미' 사이트를 개발한 것으로 알려졌다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.