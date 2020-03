이동욱 측 "특정 종교 관련 허위사실 유포…법적 대응할 것"

3일 이동욱 소속사 킹콩 by 스타쉽은 공식 소셜네트워크서비스(SNS) 계정에 글을 올려 "최근 소속 아티스트를 향한 특정 종교 관련 허위 사실이 유포되고 있음을 확인했다"며 "당사는 사실과 무관한 루머 양성 및 악의적인 비방, 명예훼손 게시물에 대해 강경한 법적 대응을 할 방침"이라고 밝혔다.

