중국 연구팀 "코로나19 4월말 안정…중국 9만~12만명 예상"

3일 중국신문망에 따르면 중국 최고 감염병 권위자인 중난산 중국공정원 원사 연구팀은 흉부질환 학술지(Journal of Thoracic Disease) 최신호에 'SEIR 모델과 인공지능(AI) 모델을 통해 예측한 코로나19 감염 상황' 논문을 게재했다.

