신한생명, 생보업계 최초 UN 지속가능보험원칙(PSI) 가입

[아시아경제 기하영 기자]신한생명은 생보업계 최초로 UN 환경계획 금융이니셔티브(UNEP FI)가 선포한 '지속가능보험원칙(Principles for Sustainable Insurance)'에 가입했다고 3일 밝혔다.

