일반인 마스크 착용…한국 '필요' vs 미국 '환자·의료진만'

◆"일반인 착용효과 미지수" 견해도 =일반인의 마스크 사용이 얼마나 예방 효과가 있을지 불분명하다는 목소리도 나온다. 유럽질병예방통제센터(ECDC)는 "감염되지 않은 사람을 보호하는 데 어느 정도 효과적인지는 알 수 없다"고 말했다. WHO 비상프로그램 책임자인 마이클 라이언 박사는 "마스크가 일반인을 감염으로부터 보호해 주는 것엔 한계가 있다"며 "가장 중요한 것을 손 씻기"라고 말했다.

