대림산업 ACRO, 독일 IF 디자인 어워드 브랜딩 본상

한편 iF 디자인 어워드는 미국의 'IDEA 디자인 어워드', 독일의 '레드닷 디자인 어워드'와 함께 세계 3대 디자인 어워드로 평가 받고 있다. 제품, 패키지, 커뮤니케이션, 콘셉트, 서비스 디자인, 인테리어, 건축 등 총 7개 부문에서 디자인, 혁신성, 기능성 등을 종합적으로 평가해 수상작을 결정한다. 올해는 총 56개에서 7300여개의 작품이 접수됐다. 각국 전문가 78명으로 구성된 심사위원단의 심사를 거쳐 최종 수상작이 선정됐다.

ACRO는 지난해 11월 새로운 콘셉트 ‘디 온리 원(The Only One)’을 반영한 통합 브랜드 리뉴얼을 선언하며 하이엔드 주거 브랜드로 새로운 도약을 선언한 바 있다. 대림산업 관계자는 "새롭게 리뉴얼한 ACRO의 BI는 본질에 집중한 현대 미니멀리즘 미학을 바탕으로 독보적인 존재 가치를 강조하면서 안정적이고 견고한 이미지를 전달해, 하이엔드 주거 브랜드의 위상을 확고히 했다는 점에서 우수한 평가를 받았다"고 설명했다.