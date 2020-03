강남구 ‘착한 임대료 릴레이’ 이어져 코로나19 이긴다

홍명숙 지역경제과장은 “‘착한 임대료 릴레이’는 민선7기 강남구가 추진하는 ‘함께하고, 배려하고, 존중하는 품격강남(Me Me We Gangnam)’ 의미와도 부합한다”며 “소비심리 위축으로 어려움을 겪고 있는 영세 소상공인들에게 희망을 주는 이번 운동에 적극 참여해 주길 부탁드린다”고 말했다.

