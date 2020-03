[드링킷] 맥주가 들어간 칵테일

맥주 칵테일 중 그나마 인지도가 꽤 높은 칵테일은 바로 '더티 호'. 외국에서는 Dirty Hoe이라는 이름보다는 Black and Tan이라는 이름으로 더 많이 불린다. 호가든과 기네스를 섞어 만든 것으로, 호가든의 부드러움과 기네스의 쌉싸름한 맛이 묘한 조화를 이룬다. 아일랜드산 흑맥주인 기네스와 벨기에산 맥주인 호가든의 층이 나누어진 신기한 생김새 때문에 따라하는 사람이 많은데, 따르는 속도 조절이 관건이다. 하지만 실패하는 사람이 더 많은걸 보면 만들기 쉬운 칵테일은 아닌가 보다.

