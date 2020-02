애니원-애니박스, ‘조이드 와일드 ZERO’ 3월 첫방송

<조이드 와일드 ZERO> 시리즈로 다시 돌아온 이번 작품은 폐허가 된 지구와 국가간 전쟁 속에서 지구의 재생을 꿈꾸는 주인공과 그 동료들의 이야기를 그린다.

