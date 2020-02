㈜제이콥시스템, 차세대 4차 산업을 이끌다

IT 전문기업 ㈜제이콥시스템은 공군 교육사령부에 가상현실(VR) 저격 훈련이 가능한 저격용 K14 저격총과 관측장비를 이요한 팀 훈련이 가능한 가상현실 관측 장비의 구축을 완료했다고 최근 밝혔다.

