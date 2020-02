美-탈레반, 이달 말 카타르서 평화협상 체결 예정

지난 15일 미국과 탈레반은 다음 주부터 7일간 자살폭탄테러 등 일체의 폭력행위를 자제하는 '폭력감소(reduction in violence)' 조치를 이행하는 등 임시 휴전에 들어가기로 합의했다.

