돈만으로는 살 수 없다…스포츠 활동의 가치를 증명한 SAC(SPYDER ATHLETIC CLUB) 맴버십

‘레벨이 다른’ 이 멤버십의 최대 장점은 도전에서 승리한 회원들만 참여하는 트레이닝 데이(Training day)에 있다. 일반인 대상 프로그램과 달리 SAC 맴버를 위한 세미나와 강의는 기준 자체가 높다. 프로 선수와 트레이너로 구성된 SAC 맴버들은 각자의 노하우를 공유하며 기록 단축을 위한 집약적인 훈련을 실시한다. 또한, 스파이더 강남, 압구정 에슬릿 센터 등에서 멤버십 회원들만 이용할 수 있는 여러 프로그램을 통해 다양한 종목의 스포츠에 도전할 수 있다. SAC 맴버들의 훈련모습은 SNS에서 ‘I’m in SAC(IMINSAC)’라는 해시테그를 통해 자세히 살펴볼 수 있다.

