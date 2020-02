2020 뮤지컬 ‘미드나잇:액터뮤지션’ 증권형 크라우드펀딩 성공리 종료 예정

올 해에는 스토리는 같지만 각기 다른 버전의 무대를 선보이는 ‘'유어 초이스 오브 미드나잇'(Your choice of MIDNIGHT) 프로젝트’를 통해 관객과 만날 예정이다. 한국 오리지날 버전<미드나잇:앤틀러스>와 영국 오리지널 버전 <미드나잇:액터뮤지션>을 연속해서 선보이는 이례적인 프로젝트다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.