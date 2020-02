와이덱스보청기, 소리피팅 최적화 서비스 ‘REAL-LIFE INSIGHTS(실생활 참고)' 도입

한편, 한국와이덱스는 지난 64년간 보청기만을 전문적으로 개발하여 전세계 100여 개국 이상에 최신 기술이 탑재된 보청기를 공급하고 있는 글로벌 청각전문기업인 와이덱스(WIDEX A/S) 소속으로 난청 정도와 유형에 맞는 다양한 디지털 보청기를 국내에 공급하고 있다. 자세한 사항은 모바일과 PC로 와이덱스보청기를 검색하여 홈페이지에서 확인할 수 있다.

