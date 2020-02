트랜스젠더는 女대 입학하면 안되나요?…성소수자 혐오 논란

반면 여성의 공간에 위해가 갈 수 있다고 주장하는 목소리도 있다. 여대를 졸업하고 현재 직장 생활을 하고 있다고 밝힌 30대 중반 직장인 C 씨는 "트랜스젠더가 여대에 입학하는 것을 막자는 주장이 아닌 것 같다"면서 "남성에서 여성으로 성전환을 하고 법원 등 국가에서 여성으로 인정을 해주면 바로 여성이 되는 것인지 묻고 싶다"고 반문했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.