마마무 문별, 솔로 앨범 트랙리스트 전격 공개

특히 타이틀곡 '달이 태양을 가릴 때'는 히트메이커 김도훈, 서용배, 이후상, 밍키, Inner child 등 5명의 뮤지션이 곡 작업에 참여한 것으로 알려졌다. 문별도 작사에 이름을 올렸다.

[아시아경제 임주형 인턴기자] 마마무 문별이 새 미니앨범 'DARK SIDE OF THE MOON(다크 사이드 오브 더 문)'의 트랙리스트를 공개했다.