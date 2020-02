시몬스 침대, 전국 주요 백화점에서 스페셜 이벤트 진행

시몬스 침대는 본격적인 웨딩 시즌을 앞두고 전국 시몬스 침대 매장에서 제품 구매 시 특별한 혜택을 제공하는 ‘웨딩 프로모션’을 진행 중이다. 국민 혼수 침대로 자리잡은 대표 매트리스 컬렉션인 ‘뷰티레스트’의 특정 모델을 전국 시몬스 공식 매장에서 5~10%까지 할인하는 혜택을 제공한다. 또한, ‘라지킹(Large King)’과 킹오브킹(King of King)’ 사이즈 구매 시 추가 5%의 할인이 적용된다.

