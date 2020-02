스트라틱코리아 (Stratic), 신상품 소프트 캐리어 BAY 선보여

스트라틱코리아에서 소프트캐리어의 새 모델 BAY(베이)를 출시했다고 밝혔다.

BAY는 오랜 노하우로 다져진 스트라틱의 소프트 캐리어 기술력을 느낄 수 있는 제품으로 최고급 소재와 프레임을 사용하였다.

BAY의 제품 철학은 세월이 지나도 함께 여행할 수 있는 캐리어로, 오랜 시간 내구성을 유지하며 사용감이 묻어날수록 디자인이 돋보일 수 있게 설계된 반세기를 넘긴 스트라틱의 대표 명품 캐리어다.

신상 소프트캐리어 BAY (베이) / 스트라틱코리아 제공

BAY는 차콜 느낌의 다크 그레이와 차분한 네이비 톤의 네이비 블루 두 가지의 컬러로 출시된다. 사이즈는 21인치, 25인치, 29인치 세 가지로 구성되어 25인치와 29인치 중대형 사이즈에는 하단 손잡이가 달려 편리한 적재와 무거운 무게를 분산 시킬 수 있도록 제작되었다.

BAY의 특징 중 하나는, 휠 블락 기능이다. 경사 또는 대중교통 이용 시, 미끄러짐을 방지할 수 있도록 하여 이동할 때 용이하며 잠금 버튼으로 손쉽게 케어가 가능하다. 이는 스트라틱의 다른 디자인인 GO FIRST STOP LATER (고우퍼스트 스탑레터) 모델에도 적용된 기능으로 사용자들에게 편리함을 주고 있다.

또한, 최고급 Silent Wheel을 사용하여 조용하고 부드러운 저소음 핸들링을 도와주며 메인 로고와 네임 택은 리얼 소가죽 소재로 고급스러움이 전해진다.

이같은 기능들은 ‘Easy Travelling!’ 이라는 스트라틱의 슬로건처럼, 캐리어와 함께하는 여행이 더욱 더 편안한 여행이 될 수 있도록 하는 것에 초점을 두고 있다.

BAY (베이) 21인치 네이비블루, 다크그레이 / 스트라틱코리아 제공

스트라틱코리아 관계자는 “다가오는 봄을 맞아, 새 하드캐리어 모델 2개와 백팩이 출시될 예정이다. 기존에 움직이던 마켓에서 나아가 Practical Luxury (실용적 럭셔리) 가방 브랜드로 트렌드세터인 2030 소비자들에게 더욱 가까이 다가갈 것.” 이라고 전했다.

현재 스트라틱은 올 2020년 1월 삼성동 스타필드 코엑스몰 내에 위치한 러기지 앤 백 매장을 시작으로 오프라인 영업을 야심차게 출발하였으며, 롯데 영등포점과 현대 무역점에서 만나볼 수 있다.

또한, 2월 중으로 신세계 2개점, 현대 1개점, 롯데 2개점을 통하여 추가 출점을 계획하고 있으며, 자사 홈페이지와 백화점몰을 비롯한 30개의 온라인몰을 통해 스트라틱을 손쉽고 빠르게 만나볼 수 있다.

