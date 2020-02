‘에비니어캐슬’, 고객지향 ‘인성화 서비스’로 미용계의 혁신적 미래를 만들어

휴이엠컴퍼니(엘바이 휴이엠 헤어) 측은 “2020년 에비니어 캐슬을 통한 마케팅 가치에 집중하고, 기본 마케팅 인식을 포함한 또 하나의 열쇠 ‘고객 지향’이 핵심인 현대 기업 마케팅과 상품 서비스로 판매원의 친절한 응대부터 AS 서비스 등 고객을 향한 ‘인성화 서비스’ 즉 인간적인 서비스로 소비자의 편에 서서 더욱 능동적인 상품 서비스를 제공하려 한다”고 전했다.

