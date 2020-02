정 총리 "국민 생명과 안전 최우선" 입국 '전면 금지'…강경화, 中과 외교마찰? "어폐"(종합)

그는 1일 공교롭게도 차이나랩과의 인터뷰에서 "중국 정부는 미국을 포함해 국제 사회와 투명하게 정보를 공유하고 있다"고 강조하면서 일부 국가의 중국인 입국 금지 조치에 대한 질의에 "미국은 WHO 권고에 정반대 방향으로 지나친 행동을 취했다. 다른 의도가 있지 않나 의심이 가는 대목"이라고 언급하기도 했다.

◆싱하이밍 신임 주한 中대사, 중국과 여행·교역 제한 반대 뜻 보여…강경화 장관 "외교 마찰로 이어지지는 않을 것"= 한국 정부의 '중국 위험지역에서의 입국 제한' 결정에 앞서 싱하이밍 신임 주한 중국대사는 "WHO 규정에 부합하는 과학적 결정을 내릴 것으로 기대한다"는 입장을 밝혔다.