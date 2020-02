'정글의 법칙' 김다솜, 등산부터 장어 손질까지…'다재다솜'

앞서 김다솜은 '정글의 법칙 in 얍'에서도 활약한 바 있다. 두 번째로 정글 출격에 나서는 김다솜은 가파른 경사의 산을 척척 올라가는 뛰어난 등산 실력을 보였다.

1일 방송된 SBS 예능프로그램 '정글의 법칙 in 폰페이'(정글의 법칙)에서는 김다솜이 출연했다. 이날 김다솜은 무엇이든 척척 해내는 정글 생존기를 펼쳐 시청자의 이목을 집중시켰다.