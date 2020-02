'장시간 비행·원격조정'…두산·LG유플러스, '스마트 수소 드론' MOU

한편 DMI는 올해 초 세계 최대 IT·가전 박람회인 CES 2020에 참가해 수소연료전지 드론 제품으로 최고혁신상과 혁신상을 수상한 바 있다. DMI는 또 글로벌 IT 기업 마이크로소프트와 함께 클라우드 플랫폼과 AI 등 디지털 기술을 활용한 드론 솔루션을 개발하기로 했다.

