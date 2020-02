[아시아경제 임주형 인턴기자] 그룹 마마무 멤버 문별이 오는 4일 두 번째 솔로 미니음반 '다크 사이드 오브 더 문(Dark side of the Moon)' 선공개곡 '낯선 날'을 발표할 예정이다.

