LED마스크 전문기업 셀리턴 김일수 대표, APYE 태국 심포지엄 초청 연사로 참여

셀리턴은 향후 국제기구를 비롯한 태국 로컬 그룹과의 협업을 통해 태국의 낙후 지역을 밝히기 위한 태양광 가로등 설치를 지원하는 ‘Return to LIGHT’ 프로젝트를 추진하기로 논의했으며 이르면 올해 상반기 중에 첫 단계를 구현할 예정이다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.