[해외석학 인터뷰]"브렉시트 악영향 2021년 본격화…英 GDP 9%↓"

포티스 교수는 "존슨 총리의 브렉시트 합의안에는 (EU와의) 장기적 관계에 '다리'를 만들어야 한다는 생각이 없다"면서 전환기간이 끝나는 2021년부터 악영향이 본격화할 것으로 내다봤다. 관료 출신인 그는 브렉시트 문제를 다루는 범국가 차원의 싱크탱크 '변화하는 유럽 속 영국(The UK in a Changing Europe)'에서 활동 중인 거시경제ㆍ정책 전문가다.

