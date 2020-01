커뮤니케이션 메이, 문화요소 접목한 오프라인 프로모션 선보인 팝업스토어로 업계 선도

해당 업체는 ▲‘Oldies But Goodies’ 콘셉트로 2015년부터 시작된 모카 다방, 모카 책방, 모카 사진관, 모카 우체국, 모카 라디오까지 감성과 브랜드 콘셉트를 경험할 수 있는 열린 공간의 팝업스토어 부터 ▲커피를 만드는 대자연의 요소를 접목한 예술작품을 전시해 프리미엄 라인만의 고급스러운 브랜드 이미지의 콘셉트를 선보인 카누 시그니처 갤러리 팝업스토어(삼청동) ▲동감독과 원작가가 운영하는 스토리가 있는 팝업스토어 ‘동감독의 원식당’ (코엑스 메가박스) ▲이태원의 핫 스팟 카누스윗카페 ▲80일간 18만명의 아미를 만났던 복합문화체험공간 ‘BTS POP-UP : House OF BTS’ 등 다양한 팝업스토어를 성공적으로 운영한 바 있다.

