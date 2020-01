댄스 뮤직 페스티벌 ‘Mercedes-Benz Presents 5TARDIUM 2020', 6월 27－28일 서울 개최

세 번째 발표된 아티스트는 퓨쳐 베이스 장르의 ‘Mitis(마이티스)’로, 빌보드 댄스 차트 4위에 랭크된 첫 정규 앨범 'Till the end'로 대중과 평단으로부터 음악적 완성도와 탁월한 멜로디 메이킹을 인정받은 바 있으며, 네 번째 아티스트로 발표된 ‘Manse(만스)’는 프로그레시브 장르 특유의 서사적이고 다이나믹한 코드 진행과 선율로 관객들의 가슴속을 꽉 차게 만들어 줄 황홀한 믹스 플레이가 기대된다.

