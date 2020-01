'기생충' 아카데미 작품·감독상 등 6부문 최종 후보(종합2보)

이승준 감독의 다큐멘터리 ‘부재의 기억(In The Absence)’은 단편다큐멘터리 부문 후보에 올랐다. 세월호 참사 당시 현장 영상과 통화 기록을 열거해 국가의 부재에 질문을 던지는 작품이다. 이번 시상식에서 스마리티 문드라 감독의 ‘세인트 루이스 슈퍼맨’, 존 햅타스 감독의 ‘라이프 오버테이크 미’ 등과 경합한다. 제92회 아카데미 시상식은 다음 달 9일 미국 로스앤젤레스 할리우드 돌비극장에서 한다.

