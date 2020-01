(주)알에스기획(RS기획), '제일기획' 2020 공식 파트너 선정

이에 그치지 않고 2019년 알에스기획은 해외 IT 개발자와 국내 IT 기업을 연결하는 구인구직 플랫폼 DEVILZ(데빌즈)를 12월 출시하는 한편, 유튜브 크리에이터 매칭 플랫폼 GOLDENCRE(골든크리)와 유튜브 생방송 플랫폼의 내년 초 론칭에 앞서 완성된 플랫폼을 보여주기 위한 준비에 박차를 가하는 중이다.

RS기획은 2007년에 설립되어 마케팅, 영상 제작, IT 개발 조직을 기반으로 융합된 서비스의 강점을 살려 무형 가치를 제공하는 마케팅 커뮤니케이션 기업이다. 알에스기획은 다양한 업종의 광고 대행을 도맡으며 데이터와 인사이트를 쌓아왔다.