핀테크 기업 ‘타켓펀딩’, 필리핀에 주상복합 건물 건설한다

특히, 동남아 주요 국가 중 하나인 필리핀 주요 도시 곳곳에서 부동산 경기가 호황을 누리면서 다바오 시는 최근 몇 달간 투자자들이 몰리는 차세대 투자처로 외국인 직접투자에 이상적인 곳이 되어가고 있다. 두테르테 대통령이 최근 방한한 이후에 한국 정부는 한국 투자자들의 필리핀 방문을 독려하고 있고, 외국인 투자자들이 보다 쉽게 투자를 할 수 있도록 격려하는 이른바 “Ease of Doing Business Law” 법률 개정안이 신속하게 가결되기를 희망했다.

