[포토]정순균 강남구청장 "올해 ‘스마트시티 강남’ 초석 다지는 원년"

지역공동체 분위기 확산과 새로운 강남 이미지메이킹을 위한 ‘미미위 강남’(ME ME WE GANGNAM) 스타일브랜드 설치를 통해 글로벌도시 ‘강남다움’을 느낄 수 있는 디자인거리를 조성하겠습니다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.