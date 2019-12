주점 종업원 흉기로 찌른 남성 자택서 지인 숨진 채 발견

경찰은 현재 A 씨를 입감시켰으며, A 씨 범행 경위나 동기 등을 조사할 방침이다. 또한 A 씨가 B 씨를 살해할 의도가 있었는지, C 씨를 타살했는지 여부 등도 수사할 방침이다.

경찰은 C 씨가 타살 당했을 가능성에 따라 A 씨를 유력한 용의자로 보고 법원에서 체포영장을 발부받아 A 씨를 추적했다. 경찰은 이날 오후 9시께 인천 한 길가에서 A 씨를 체포했다.

경찰은 A 씨 신원을 확인하고 이날 오후 A 씨 자택을 찾았다. 경찰은 집 안에서 A 씨 지인으로 추정되는 남성 C 씨가 숨져 있는 것만 발견했다.