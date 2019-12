김해나, ‘미시즈퍼스트 퀸 오브 더 아시아 2020’ 아시아 스포테이너 홍보대사 위촉

김해나는 ‘2013 World Body Classic Bikini Top 1 Pro, Model Top 2’ ‘2014 ISMC Muscle Body Korea Top 1’ ‘2014 Muscle Mania Korea Bikini Top 3, Model Top 3’ ‘2015 Muscle Mania in Miami Bikini Top 5’ ‘Muscle Mania Korea Bikini Top 1, Model Top 2’ ‘2017 Mr&Ms Incheon Bikini Fitness 1st’ 등 다수의 수상 경력을 갖고 있는 국내 피트니스 퀸이다. 김해나는 현재 육아 휴직 중으로, 회복되는 대로 다시 활발한 활동을 시작할 계획이다. 내년 1월 초에 bnt스타화보로 2020년 첫 활동을 시작할 예정이다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.