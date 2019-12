NDR(엔디알), 인스타그램 체험단 활동 시작

많은 관심 속에 런칭을 시작한 내추럴 바이오 사이언스 화장품 브랜드 NDR은 New Dermatolohy라는 단어에서 유래되었으며, 미래의 피부까지 건강하게 지켜낼 수 있는 진정한 피부과학의 실현이라는 비전을 갖고 탄생하였다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.