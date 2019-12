【주목할테마】 전세계 디스플레이 시장 흔든다 '마이크로 LED' 주목!

관심종목: 아이티엠반도체 아이티엠반도체 084850 | 코스닥 증권정보 현재가 40,300 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 40,300 2019.12.30 00:00 장중(20분지연) close , 에스맥 에스맥 097780 | 코스닥 증권정보 현재가 1,145 전일대비 70 등락률 +6.51% 거래량 17,949,042 전일가 1,075 2019.12.30 11:29 장중(20분지연) close , 큐에스아이 큐에스아이 066310 | 코스닥 증권정보 현재가 13,100 전일대비 1,300 등락률 +11.02% 거래량 752,794 전일가 11,800 2019.12.30 11:28 장중(20분지연) close , THE MIDONG THE MIDONG 161570 | 코스닥 증권정보 현재가 2,110 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,110 2019.12.30 00:00 장중(20분지연) close , 웅진씽크빅 웅진씽크빅 095720 | 코스피 증권정보 현재가 3,160 전일대비 530 등락률 +20.15% 거래량 21,668,324 전일가 2,630 2019.12.30 11:29 장중(20분지연) close

