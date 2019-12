파인드카푸어의 새로운 하우스 프린트, ‘FKR 모노그램’ 첫 공개

하이 퀄리티 패션 브랜드 파인드카푸어에서 브랜드의 아이덴티티가 고스란히 녹아 있는 모노그램 패턴의 미니핑고백을 출시했다. 파인드카푸어의 이번 FKR 뉴 패턴은 모노그램 컬렉션 ‘FIND YOUR FKR : #MYFKR’의 본격적인 출발을 예고한다. #MYFKR 캠페인은 파인드카푸어가 미니핑고백을 시작으로, 2020년 순차적으로 공개할 아티스틱한 모노그램 라인을 통해 각자의 FKR 아트피스를 찾아보자는 컨셉을 가진다.

