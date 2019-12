메쉬코리아, “올바르게 배송하겠습니다” 서약 라이더 3천명 넘겨

물류 브랜드 ‘부릉(VROONG)’을 운영하는 IT 기반의 물류 스타트업 메쉬코리아(대표 유정범)가 부릉 라이더들을 대상으로 진행한 ‘안전/안심 배송 서약’에 서약한 라이더 수가 3천명을 넘어섰다고 25일 밝혔다.

