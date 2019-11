"몰타, 리비아와 지중해 이주민보트 데려가게 비밀합의"

이 자리에서 양측은 이주민 보트가 몰타의 수색구조지대(Search and Rescue Zone)에 진입하면 리비아 해안경비대가 현장에 출동해 보트를 다시 리비아로 데려가는 안에 합의한 것으로 알려졌다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.