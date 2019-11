터키, IS 포로 송환 시작…미국인 1명 추방

터키에서 송환된 IS 포로들은 각국의 관련 법에 따라 처벌받을 전망이다.

앞서 영국은 자발적으로 IS에 합류해 이른바 'IS 신부'로 알려진 샤미마 베굼과 '지하디 잭'으로 알려진 자국 출신 IS 선전요원 잭 레츠 등의 시민권을 박탈하고 이들의 입국을 거부해 왔다.

하지만 일부 유럽국가는 자국 출신 IS 포로들을 받아들이지 않으려고 이들의 시민권을 박탈해 터키와 갈등을 빚고 있다.

쉴레이만 소일루 내무 장관은 지난 8일 "다음 주 월요일(11일)부터 IS 포로들을 출신국으로 돌려보낼 것"이라고 말했다.

터키는 IS 조직원 약 1200명을 구금 중이고, 이미 수차례 이들을 출신국으로 송환하겠다고 예고했다.

터키가 구금 중인 IS 포로 가운데 한국인은 없는 것으로 알려졌다.