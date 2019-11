비상하는 한화에어로, 항공엔진 협력사 英 롤스로이스 공장 가보니

앞으로 롤스로이스에서 한화에어로의 입지는 보다 강화될 예정이다. 한화에어로는 이날 롤스로이스와 향후 25년에 걸쳐 최대 10억달러(한화 1조2000억원)에 달하는 엔진부품 장기 공급계약을 체결했다. 이번 계약으로 한화에어로는 롤스로이스의 최신식 주력항공기 엔진인 트렌트 시리즈의 터빈(Turbine)부에 적용되는 핵심부품 10종 생산을 엔진생산 종료 시(LOP: Life Of engine Program)까지 참여하게 된다. 모든 제품은 오는 2021년부터 2045년까지 25년간 한화에어로의 베트남 사업장에서 생산, 공급한다.

